Marta Sánchez se emociona al recordar a su hermana en ‘Mi casa es la tuya’

5 Marta Sánchez se sincera en ‘Mi casa es la tuya’

«A mi sobrino le veo poco. Él vive en A Coruña y allí voy poco, es una ciudad a la que me resulta muy difícil de ir. No he visitado ni la tumba de mi padre ni de mi hermana. No he sido capaz. Me dieron la opción de ver a mi padre (antes de que falleciese) y dije que no. Y a mi hermana ya me bastó con verla morir», se sincera la artista.