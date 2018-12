4 Marta hace una de sus mejores actuaciones

Marta defendió su canción con uñas y dientes. El tema elegido, ‘One more try’, hizo que fuera una se sus mejores actuaciones en el concurso. Joe lo tenía claro: “Hay que tener en cuenta que las canciones que has tenido que cantar en el programa no son nada fáciles. La versión que hoy has hecho ha sido tu mejor actuación sin lugar a dudas, y probablemente el mejor ‘cover’ de George Michael jamás hecho”.