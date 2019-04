Marta Albalá, la hermana de Alejandro Albalá, denunciará a su padre

3 “Mi madre nunca me ha puesto en contra de mi padre”

“Quiero dejar claro que mi madre nunca me ha puesto en contra de mi padre”, puntualizó Marta, quien, tras alcanzar la mayoría de edad, se va a vivir con su padre. “Mi padre me ofrece irme a vivir con él. Que me lo va a pagar todo… Dejo todo en Santander y me vuelvo con él. Me pone una casa con el padre de su pareja. Llega un momento en que yo me quiero ir, ya no quiero vivir más con mi padre, y no sé cómo decírselo. Cuando él veía que yo tenía intención de irme, él me decía: “¿Qué te he hecho?”