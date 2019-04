1 Sufrió bullying en el colegio… pero no quiere llamarlo así

El marido de Alaska no quiso denominarlo ‘bullying’, pero admitió que sufrió acoso escolar. «Me tiraban piedras unos gilipollas, me llamaban maricón». Para él, su manera de afrontar las dificultades se ha basado en una única fórmula: «Hacer lo que me ha dado la gana. No tienes que seguir los parámetros que te impone la sociedad». Y explicó que «no eres nadie si no tienes un maricón dentro de tu vida».