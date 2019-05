‘La Resistencia’ es uno de los programas favoritos de los famosos, y eso que su presentador, David Broncano, no duda en intentar sacarles información sobre temas muy íntimos. Si hasta hace unas semanas la pregunta estrella del programa de ‘Movistar+’ era cuánto dinero tenía el invitado del día, desde un tiempo a esta parte han incorporado una nueva cuestión que está dando mucho juego: ‘¿cuántas veces has tenido sexo en el último mes?’.

Este martes, los protagonistas de la noche han sido los hermanos Mario y Óscar Casas, que no han defraudado en el momento cumbre del programa. «Yo creo que Mario gana en una y yo gano en otra, y creo que todos sabemos en cuál gana Mario», respondió con una sonrisa el pequeño de los Casas, dejando caer que mientras que Mario tiene más dinero, su vida sexual es mucho mayor.

«¿De verdad lo estás diciendo?», fue la respuesta del de ‘Instinto’, que no dudó en rebatirle todas las veces que hizo falta. «Hombre, me he ido a Mallorca…», le contestó a su vez el de ‘Cuéntame cómo pasó‘, a lo que su hermano le recordó que él acababa de venir un safari, haciendo clara referencia a su viaje por Tanzania con Blanca Suárez, su novia.

Viendo que los Casas no iban a llegar a un acuerdo sobre cuál de los había hecho más veces en el último mes, Broncano pasó a preguntarles directamente por el número exacto. «Digamos que día sí, día no, día sí, día no… Me estoy tirando mucho el pisto», aseguró Mario. «Pues a lo mejor en el último mes he tenido 10 ó 12 relaciones«, acabó por responder, a lo que David, quiso indagar más, preguntándole por cuántas veces se había masturbado: «también bastante, a lo mejor otras 10 ó 12», reconoció sin problema.

El caso de Óscar Casas fue diferente. A pesar de que había estado presumiendo durante todo el programa de su gran vida sexual, no quiso entrar en detalles: «por respeto a gente ajena no puedo decirlo, pero te aseguro que es más«, sentenció, retando a su hermano.