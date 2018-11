10 Marta se salva

El tema de la concursante, ‘I Want To Know What Love Is’, fue uno de los más difíciles de la noche. La triunfita dudaba si se había arriesgado mucho o no con la elección, pero una vez en el escenario lo ha defendió de tal manera que consiguió quedarse una semana más en la Academia con un 53% de los votos. El jurado le dijo que trabaja mucho, pero es esencial que crea en ella. Por este motivo, la propusieron a abandonar la Academia.