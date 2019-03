13 Carmen y Terelu tampoco estuvieron

Este jueves Edmundo presentó su colección de ropa con un desfile al que no acudieron ni María Teresa ni sus hijas, Carmen y Terelu. Según explicaron en el programa de Telecinco, ellas no sabían nada del evento y sugirieron que el chileno no se lo había dicho porque no las quería “comprometer” a acudir.