¡María Teresa Campos vuelve a Mediaset! La veterana periodista, que había tomado la decisión de permanecer alejada del foco mediático, a pesar de dar su versión de los hechos, se sienta en ‘Sábado deluxe’ para contar todos los detalles de su polémica ruptura con Edmundo ‘Bigote’ Arrocet.

María Teresa Campos pone las cartas sobre la mesa al hablar sobre Bigote Arrocet

‘Sálvame’ ha sido el encargado de anunciar la vuelta de la matriarca de Las Campos a la cadena de Paolo Vasile. «Estoy aquí jugando a las cartas y no pienso salir… bueno saldré, pero será mañana. ¡Sálvame, Dios mío! Me voy a encontrar con Jorge Javier Vázquez, ¿me puedo fiar de él?«, anunciaba en voz en off la periodista a través de un cebo del programa de las tardes de Telecinco. Se trata de una esperada entrevista en la que la que fuese presentadora de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ narrará los últimos acontecimientos de su vida sentimental y opinará sobre las declaraciones de sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, acerca de su ruptura con el humorista.

Esta entrevista se produce tan solo días después de que María Teresa Campos se dejara ver en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid con motivo del debut de Alejandra Rubio en la pasarela. Un paso muy importante en su carrera que ha llegado de la mano de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada. En este desfile, las cámaras captaron el reencuentro entre Paolo Vasile y la presentadora, quienes disfrutaron de una agradable charla.