2 ¿Nuevo proyecto profesional con Carmen Borrego?

María Teresa Campos dejó caer que trabajará en breve con su hija mayor. «Carmen y yo estamos muy unidas en una cosa profesional que tenemos». Un proyecto que está «en fase avanzada». La andaluza dejó claro que ella se retirará «cuando el público lo dedica. E inmodestamente pienso que eso no ha pasado. Estoy esperando retomar mi vida profesional. Me gustaría cerrar mi carrera profesional como creo que debería hacerlo, no como crean otros».