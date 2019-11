La guerra entre Terelu Campos y ‘Sálvame’ continúa. La hija de María Teresa Campos se niega a poner el pie en el plató del programa de Telecinco y asegura que con Jorge Javier Vázquez mantiene una buena relación. Tras sus declaraciones en ‘Viva la Vida’, María Patiño ha querido tomar cartas en el asunto y le ha dejado un claro mensaje.

Terelu Campos responde: su infelicidad, su pasado en ‘Sálvame’ y la época complicada de su madre

El pasado sábado, la hija de María Teresa Campos respondió a las palabras de Jorge Javier Vázquez quien afirmaba recientemente que la veía triste. «la felicidad está sobrevalorada. Estoy tranquila aquí, cómoda y creo que soy bienvenida, es algo muy importante. No soy feliz, pero no por mi trabajo. Tengo otra serie de preocupaciones que pertenecen a mi vida íntima. Hay parte de mi vida íntima que no doy a nadie», relataba Terelu Campos en el plató del programa de Emma García.

El motivo por el que Terelu Campos se niega a pisar ‘Sálvame’

Un día después, María Patiño ha querido pronunciarse al respecto después de que la hija de la veterana periodista dejara entrever que tenía problemas con algunos colaboradores. «Ayer nos encontramos varios compañeros con Terelu en maquillaje y la relación es fría y distante. Sentimiento de culpa, ninguno», decía la presentadora sin pelos en la lengua.

Jorge Javier Vázquez, sobre Terelu Campos: «La veo triste»

Asimismo, no quiso quedarse así y se lanzó a darle un sabio consejo a la que fuera su compañera hace unos meses: «Tú verás lo que te compensa o no en la vida. Yo creo que eres capaz de distinguir quién es gente honesta y quién no».

La preocupación de Terelu Campos por su hija Alejandra