María Patiño lanza una pullita a Chelo García Cortés

4 Patiño no fue a recibir a Chelo a su llegada a España

María, por su parte, no ha ocultado su distancia hacia Chelo. No fue a recibirla a su llegada a España, a pesar de que Marta Roca la había invitado a formar parte de la bienvenida. Y ha asegurado que la mujer de Chelo también está «dolida»: «Marta se ha dado cuenta de que sabíamos más cosas nosotros que ella misma de su vida. No sabía que Chelo había pedido dinero a compañeros. Yo me he sentido más identificada con Marta en esta edición que con Chelo, que es mi amiga».

Chelo se sincera sobre Isabel Pantoja: «Nos ha utilizado a todos»