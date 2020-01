Mila Ximénez vuelve a casa. La colaboradora se sienta en ‘Sábado deluxe’ para narrar su experiencia en ‘GH VIP 7’ y para hacer frente a todas las polémicas surgidas dentro de la casa de Guadalix. Una entrevista que está en el centro de todas las miradas porque supondrá el reencuentro entre la exconcursante y Belén Esteban. A la espera de que se produzca, María Patiño ha explicado cómo ha sido su encuentro con su amiga.

Por sorpresa, la presentadora de ‘Socialité’ anunciaba que se había reencontrado con Mila Ximénez y habían disfrutado de una agradable velada durante el día de ayer. «No hemos hablado de nada respecto a lo que os interesa. He visto a una Mila muy serena, muy guapa, especialmente positiva y poco más puedo contar. El encuentro ha sido tal y como me lo había imaginado porque no había intermediarios de por medio, ni vídeos», aseguraba la periodista.

Por otro lado, María Patiño ha insistido en que no han hablado del paso de Ximénez por ‘GH VIP 7’ y que es algo que aún tienen pendiente. «Éramos dos personas mirándonos a los ojos sin que hubiera gente metiendo caquita de por medio. Hablaremos de aquello que a ella le habrá gustado más o menos. Yo ayer vi a una amiga no a una exconcursante», aseveraba. De la misma forma, insistía en que no quería contar más detalles sobre el asunto y que los desvelaría en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez.