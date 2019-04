María Lapiedra, segunda expulsada de ‘Sálvame Okupa’

‘Sálvame Okupa’ ha celebrado su primera gala durante ‘Sábado deluxe’. En esta, los concursantes han vivido una noche de lo más intensa: se han enfrentado a las nominaciones, han vivido su segunda expulsión y su primera repesca.

María Lapiedra, expulsada de ‘Sálvame Okupa’

Antonio Montero, Carmen Borrego y María Lapiedra se han convertido en los primeros nominados del reality exprés de Telecinco. Finalmente, y a pesar de que la hermana de Terelu Campos pidiera a la audiencia que votaran por ella para poder irse así de la casa, ha sido la pareja de Gustavo González la que ha abandonado la casa de Guadalix.

“He ganado amigos, he conseguido más de lo que esperaba”, afirmaba la que fuera colaboradora de ‘Cazamariposas’.

Los inmunes de ‘Sálvame Okupa’

Gustavo González y Anabel Pantoja se han convertido en los inmunes del reality.

Rafa Mora continúa concursando

Rafa Mora estuvo tan solo una hora dentro de la casa de Guadalix debido a que Gustavo tuvo la potestad de expulsarlo después de ganar la primera prueba del concurso.

Carmen Borrego quiere irse de ‘Sálvame Okupa’

“No me encuentro bien, me siento una inútil. Llevo todo el día mal, solo tengo ganas de estar tumbada. Es una cuestión física y esas cosas te afectan. Después, me han dado algo y me he puesto mejor”, comentaba Carmen Borrego.