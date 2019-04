María José Galera se rompe en ‘Viva la vida’ al recordar su duro pasado

2 María José Galera se rompe al recordar su pasado

María José Galera fue otra de las concursantes de ‘GH’ que vivió el éxito de la primera edición del reality. Sin embargo, vivió en sus propias carnes el hecho de que su vida pasara a ser completamente pública. Durante su participación, se publicó que había ejercido la prostitución y no ha podido evitar derramar alguna que otra lágrima al ver las imágenes de aquel momento.

“Quiero dar las gracias al equipo de psicólogos que teníamos detrás y ellos me ayudaron mucho. Es verdad que soy una mujer valiente, nací valiente, y me tuve que enfrentar en aquella época a una verdad y me enfrenté con la ayuda de los grandes psicólogos. Se me va la voz. Siento dolor al ver algunas imágenes del pasado. No he hecho nada“, explicaba Galera.