Tras pasar un momento delicado de salud, María Jiménez ha vuelto a ‘Sábado deluxe’ para explicar cómo se encuentra. La artista ha narrado cómo afronta los 70 años que va a cumplir en unos días y ha opinado sobre la actualidad de la crónica social. En concreto, acerca de la relación entre María Teresa Campos y Edmundo ‘Bigote’ Arrocet.

Eugenia Martínez de Irujo sorprende y emociona a María Jiménez

La cantante ha explicado que no le ha sorprendido la ruptura entre la veterana periodista y el humorista puesto que es algo que ya se esperaba que ocurriese. «A mí no me cuadra que le haya mandado un WhatsApp porque eso no es de caballeros ni de generosos. Tendría otras mujeres. Él va mariposeando, es un putañero, tiene muchas mujeres alrededor. Mucho ha aguantado María Teresa. La separación se veía venir», comentaba para sorpresa de los colaboradores.

Sobre su estado de salud, Jiménez ha repetido en varias ocasiones que está deseando vivir. «Soy mejor persona porque me voy dando cuenta de cosas que antes no me daba cuenta. No conozco el miedo, nunca he tenido miedo de nada. Tengo muchas ganas de vivir«, aseveraba. De la misma forma, también ha reconocido que tiene una gran sintonía con Miguel Poveda y que no guarda relación con Joaquín Sabina.

Además, ha hecho un análisis sobre su carrera artística y ha dejado claro que ha vendido muchos discos aunque «las compañías discográficas siempre te engañan». «Me ha gustado gastarme el dinero en joyas, me han pagado siempre muy bien. Sé perfectamente el dinero que tengo en el banco pero no lo voy a decir», comentaba entre risas.