‘Mi casa es la tuya’ cierra temporada y lo hace a lo grande con María Jiménez y su «fiesta de la resurrección». La cantante recibe en su casa de Chiclana de la Frontera a Bertín Osborne para contarle cómo vivió su último ingreso hospitalario. A pesar de que la cantante ha explicado con detalles cómo sucedieron los hechos, lo cierto es que ha sido su hermana, Isabel, quién ha aclarado cómo sucedió y cómo lo vivió su familia.

Con una gran sonrisa en la cara, María Jiménez abría las puertas de su casa a Bertín Osborne. La artista aseguraba que estaba mejor que nunca y que no tiene recuerdos de los días que permaneció ingresada en el hospital. «Me operaron en Cádiz, de cáncer de colon me dijo el médico. Abrí los ojos y vi a mi hermana y a mi hijo llorando. Les die que no me contaran nada. No me enteré de nada», recordaba. «Alejandro y mi hermana lo han pasado muy mal, lo que pasa es que yo me lo tomo a cachondeo. Mi hijo se puso tan nervioso que despidió al jardinero», proseguía.

Tras contar su experiencia, Isabel, la hermana de María Jiménez, le explicó a Bertín Osborne cómo vivieron los tres meses que la cantante estuvo hospitalizada. «A ella se la llevaron a Cádiz a urgencias. Yo decidí llevármela a Sevilla porque aquí no estaba bien. Iba cada vez peor. En el hospital de Sevilla ingresó muy mal, no culpo a nadie, pero bendita la hora en lo que lo hice. Estaba muy grave. Se le hizo una traqueotomia en Sevilla. Al principio dije que no porque temía por sus cuerdas vocales, pero el médico me dijo que había que hacerlo. Nos daba mucho miedo. Notaba que no era su momento, sabía que estaba en buenas manos. Empezó a mejorar, le hicieron la traqueotomía y comenzó a recuperarse«, relata.

Con ganas de vivir

Por otro lado, María Jiménez ha hecho hincapié en las ganas que tiene de comerse la vida y ha asegurado que está en su mejor momento. «No he visto ningún túnel. La luz que he visto es la del sol. Me apetecía cantar, grabar… No me ha quedado ninguna secuela, solo me he quedado sorda de un oído al hacerme la traqueotomía», comenta entre risas.

El dardo de María Jiménez a Telecinco

Además, la artista ha aprovechado la ocasión para mandarle un recado a Telecinco. «En todas las televisiones anunciaban que me quedaban los últimos minutos de mi vida, y aprovechasteis y pusisteis el programa, mamones«, comentaba con su característico humor. Por su parte, Bertín Osborne soltaba una carcajada y aseguraba que «estaba previsto».