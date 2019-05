María Jiménez: «El rey Don Juan Carlos me dijo que era un gran admirador mío»

Antes de sus problemas de salud María Jiménez concedió una entrevista a Bertín Osborne en su programa ‘Mi casa es la tuya’. En ella, la sevillana hizo un repaso por los momentos más duros de su vida. Y confesó anécdotas que no conocíamos: como que Lola Flores le dijo que estaba embarazada -cuando ella aún no lo sabía- o la confesión más íntima del rey Juan Carlos, quien la llevó a pasear -agarrado a sus brazos- por los Jardines del Campo del Moro, cerca del Palacio de Real de Madrid.

Una infancia dura: «Me acostaba sin cenar»

En su entrevista con Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya», María y Bertín hablaron de la infancia de la cantante. «Nací en la calle Betis, en Triana, en un patio de vecinos». Su infancia no fue fácil. «Me acostaba sin cenar. He pasado la vida pasando hambre. De chica porque no había. De mayor, porque engorda», bromeaba. Con cinco o seis años decía a sus vecinas: «Si me escuchas una canción, te limpio el suelo. Yo limpiaba el suelo para cantar». La andaluza explicó que, siendo niña, nunca supo cuál era su raza: «Mi padre no me dijo nunca que era gitana».

«Me he levantado muchas veces, como el ave fénix»

Ambos artistas relataron cómo se conocieron. «Yo te iba a ver a ti cuando yo tenía 18 años en Los Gallos, cuando tú eras La Pipa. Mi amigo Ignacio íbamos a verte…», dijo Bertín. En sus comienzos, se comía el mundo. Pero ser echada para adelante nunca le ha pasado factura: «Me lo paso por el arco del triunfo. Al que no le guste, que mire para otro lado». En su vida ha habido de todo: momentos buenos y malos. Pero siempre ha salido adelante: «Me he levantado muchas veces, como el ave fénix».

Emocionada al recordar a su hija fallecida

María se define como una mujer que «busca soluciones. Todo tiene solución, menos la muerte». Lo sabe bien. Porque perdió a su hija mayor, María del Rocío, en 1985. Su hija mayor falleció a los 16 años en un accidente de tráfico. «A la una y media de la mañana me llamó la Guardia Civil para darme la noticia. No me gusta hablar de esto… Me quedé hecha polvo y poco después volví con Pepe». La sevillana regresó con el actor Pepe Sancho, con quien se casó en 1980.

Si hijo Alejandro: «Denunció el maltrato y la tomaron por loca»

Alejandro Sancho, hijo de María Jiménez, habló de los duros momentos que vivió su madre tras denunciar el maltrato sufrido durante su matrimonio con el actor. «Cuando denunció el maltrato y nadie lo hacía y la tomaron por loca». Alejandro reveló que su padre dejó de hablarle después de separarse de su madre. «Se ha ido antes. Se ha ido solo. Era el ombliguito del mundo y lo ha hecho como mejor ha sabido». El joven, que vive en Toledo con su mujer y sus dos hijos, comentó que vio a su madre feliz una vez que terminó con Pepe Sancho: «Cuando mi padre salió de esta casa mi madre volvió a ser ella«.

El rey Juan Carlos y su paseo agarrados del brazo

María contó una anécdota desconocida para el público. Hace años, el rey Juan Carlos le confesó que le gustaba su música. «Me cogió del brazo y me dio un paseo por el Palacio Real, por los jardines del Moro. ¡Qué corte, yo no sabía dónde meterme! Qué mal lo pasé, qué vergüenza. Yo soy muy vergonzosa para eso. Me dijo que era un gran admirador mío. El príncipe de Baviera me pedía discos para él».

Lola Flores le dijo que estaba embarazada (y ella aún no lo sabía)

Otra de las anécdotas que contó la cantante fue cuando Lola Flores le dijo que estaba embarazada de su primera hija, cuando ella aún no se había percatado. «Se dio cuenta de que estaba embarazada. Me vio y me dijo: tú estas preñada. Yo no lo sabía. Tenía muchos desarreglos…»

María, ingresada en la UCI

En estos momentos, María Jiménez se encuentra en la UCI del Hospital de San Rafael de Cádiz, donde ingresó el pasado lunes 13 de mayo aquejada de un problema digestivo. Una dolencia de la que fue operada, pero tras sufrir algunas complicaciones, debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos.