María Jiménez se derrumba al recordar el peor momento de su vida

María Jiménez se ha sentado en ‘Sábado depuse’ después de una larga temporada alejada de la televisión. La cantante ha anunciado que regresará a los escenarios y no ha podido evitar derrumbarse al recordar uno de los peores episodios de su vida.

Las Navidades, la época más complicada del año

María Jiménez se ha roto al recordar la muerte de su hija. Un 8 de enero de 1985, su hija perdía la vida en un accidente de tráfico y a día de hoy, la cantante no lo ha superado. “Borraría las navidades del calendario, me traen muy malos recuerdos. Todavía me cuesta pasar por delante de su foto, eso no se supera nunca. No puedo hablar del tema todavía”, contaba entre lágrimas.

“Se me paró el coche en dónde murió mi hija”

La interprete de “Se acabó” aseguraba que la muerte de un hijo no se supera nunca. “A los 7 años de su muerte, iba conduciendo y se me paró el coche justo en el kilómetro en el que mi hija se mató”, contaba emocionada.

Relanza su carrera

Después de 12 años sin grabar un disco, María Jiménez se ha propuesto relanzar su carrera por todo lo alto en 2019.

La pérdida de Chiquetete le ha dejado destrozada

Jiménez también quiso repasar su relación de amistad con Chiquetete, quien falleció el pasado 16 de diciembre tras una operación de cadera. “Ha sido muy dura la pérdida de Chiquetete“, sentenciaba.

No hay química con Isabel Pantoja

María Patiño quiso saber si María Jiménez sabía la razón por la que Isabel Pantoja y Chiquetete no tenían relación. “Se dejó de hablar con la prima porque se puso de parte de Raquel Bollo”, explicaba la cantante. Asimismo, insistió en que ella e Isabel Pantoja no se parecen en nada: “No tengo nada en contra de ella pero no tenemos química, nunca he sido invitada a Cantora”.

Nunca estuvo con el rey

Sobre el amor, Jiménez ha dejado claro que ha estado muy enamorada de Pepe Sancho y de otra persona pero que no quería desvelar la identidad. “Nunca he estado liada con el rey”, explicaba la cantante.

