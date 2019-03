4 “No me preocupa la nominación”

El DJ e Irene Rosales son ahora el objetivo de la ira y las lágrimas de la exmodelo. Esta semana, la andaluza entró en el confesionario para atacar duramente al que ya es su mayor adversario. Lo acusa de haberla llamado “calienta…”. “Este señor es un machista. Yo no le caliento nada a nadie”, afirma. “Y por muy hijo que sea de quien es, no es dueño de la audiencia”.

“La gente dice que lloro para dar pena, pero lloro porque me duelen las cosas. Es mi forma de ser, tengo sentimientos y no me gusta que me ataquen cuando son mentiras las cosas que dicen”, dijo entre sollozos.

