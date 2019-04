María Jesús Ruiz vuelve a estallar en ‘GH Dúo’

El show de María Jesús Ruiz continúa. Aunque había enterrado el hacha de guerra con Kiko Rivera, su gran rival en ‘GH Dúo’, la modelo ha vuelto a arremeter contra el DJ en su lugar favorito dentro de la casa: el confesionario. También ha protagonizado una bronca en directo con otro de sus compañeros: Alejandro Albalá.

Pelea en directo con Alejandro Albalá

Los nervios han hecho mella en la exMiss España. Durante la emisión del programa ha protagonizado una pelea en directo con Alejandro Albalá. “Me ha llamado como si fuera un objeto. Me ha llamado mala persona y bicho”, se ha quedado la modelo. El ex de Isa Pantoja no daba crédito a lo que sucedía. Y se ha negado a pedirle perdón: “No he hecho nada”.

“No echaré de menos el rechazo que he sentido”

María Jesús ha vuelto a estallar en uno de sus habituales ataques de llanto. Esta vez, en directo. Sin ocultar su constante malestar. Días antes había comentado: “Me han tratado como si yo no fuera un ser humano. No echaré de menos el rechazo que he sentido”.

Su madre pierde los nervios

Al ver a su hija discutir con Albalá, Juani, la madre de María Jesús, no ha podido aguantar la presión. El público en plató tampoco ayudaba a relajar los nervios: no paraban de abuchear a María Jesús.

“Kiko oculta mi luz para resaltar él”

Poco ha durado fumar la pipa de la paz a María Jesús. Poco ha durado la tregua con sus compañeros. Horas antes de explotar en el ‘reality’ volvió a cargar duramente contra Kiko Rivera. “Kiko quiere ocultar mi luz para resaltar él. No creo que me odie. Su estrategia es ocultar la luz de una persona para destacar él”.

“Me han tratado como si yo no fuera un ser humano”

“Yo hago mi camino independiente. Lucho de manera unilateral. Aquí soy ‘antipeloteo’. Me da como alergia. Detesto a la gente que es pelota de otros. En la vida hay que luchar con méritos propios”. Así se ha explayado la andaluza en ‘el confe’. Las quejas de María Jesús continuaban: “Hay personas que se sienten superiores”.

“Estoy destruida por dentro”

“Hablan mal de mí. He intentado tener una buena convivencia. Estoy harta de que me odien. Estoy muy destruida por dentro”, ha declarado la joven. El espectáculo de María Jesús continúa.