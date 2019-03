Carolina Sobe fue expulsada anoche de la casa de ‘GH Dúo’. Pero antes de abandonar el reality vivió su noche de máxima tensión: ella y María Jesús Ruiz se cruzaron duras acusaciones. Y la exMiss España soltó todo lo que piensa de la madrileña.

“Esta señora ha hecho mucho daño en esta casa. Ha tratado mal a la gente, ha dejado de hablar a algunos, ha despotricado…” Estas fueron las palabras que María Jesús Ruiz dijo de Carolina Sobe apenas unos minutos después de su expulsión.

El triángulo amoroso Carolina, María Jesús y Julio Ruz

Anoche, la audiencia de ‘GH Dúo’ decidió salvar a la modelo, que tuvo que enfrentarse a momentos de gran intensidad con su compañera… y rival.

Ambas mujeres hicieron un repaso de sus instantes más duros en la casa. Y no fueron capaces de resolver sus diferencias.

El punto más candente de sus constantes piques: el extraño triángulo formado por María Jesús, su ex, Julio Ruz, y Carolina.

Carolina Sobe, sobre la modelo: “No me creo nada a esta señora”

Carolina, la lengua más mordaz del concurso, nunca comprendió la relación de María Jesús con su ex. Dijo que no la considera una mujer sincera. “Me importas una mierda… No me creo nada de esta señora”, le soltó en pleno directo.

Leer más: María Jesús Ruiz se derrumba al encontrar un raro objeto en ‘GH Dúo’

“Carolina es una mentirosa y una manipuladora”

Ninguna de las dos concursantes pudo arreglar la situación. El cruce de acusaciones fue constante.

“Carolina me ha dado motivos para decir todo lo que he dicho”, se justificó la de Jaén.

“Carolina me ha traicionado”

“Le he contado cosas a Carolina y luego me ha traicionado. Ella me ha hecho víctima”, dijo la andaluza frente a las cámaras.

Leer más: Las emotivas palabras de María Jesús Ruiz hacia Julio Ruz

“Estoy mal. este mal rato no era necesario”

Los reproches entre ambas mujeres no dejaron títere con cabeza. Hablaron sobre Julio, sobre la madre de María Jesús, sobre las supuestas mentiras contadas dentro de la casa…

Al final, llegó la hora de la expulsión. Carolina, visiblemente tensa, no fue capaz de despedirse de María Jesús. No se besaron. No se besaron. Ni se miraron a la cara.

El único gesto de consideración fue el “¡Suerte!” que dedicó la madrileña a la exMiss.

Finalmente, María Jesús, entre lágrimas, explicó a Jordi González: “Estoy mal porque este mal rato no era necesario. Oyes abucheos y te vienes abajo”.