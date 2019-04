9 “No soy víctima de nada”

Al comenzar el juicio, la magistrada Emilia Zaballos preguntó a María Jesús cómo se declaraba. “Me declaro inocente al 100%. En ningún caso me he hecho la víctima de nada. No soy víctima nunca. Siempre voy con la verdad por delante. No he tenido miedo a que me nominaran. No tengo culpa si me acusan de actriz”.