12 “He hecho un juego limpio al 200%. Jamás he actuado”

“Esto ha sido telerrealidad. He sido como soy”. Han sido las primeras palabras de María Jesús tras saberse ganadora. Y ha dedicado el premio a su madre, Juani. “No me he sentido maltratada, pero sí que ha habido desaires. Y jamás he actuado. Entraba en el confesionario porque necesitaba desahogarme. He hecho un juego limpio al 200%”. Así valoraba la concursante su paso por el concurso.