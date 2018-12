María Jesús Ruiz viaja a Portugal con Gil Silgado después de tomar acciones legales en contra de él

Después de las acciones legales llevadas a cabo por parte de María Jesús Ruiz en contra de su ex, Gil Silgado, a la ex concursante de Supervivientes la han visto con el empresario sevillano en Portugal, algo que ha desconcertado a todos los colaboradores de Sálvame.

Kiko Hernández pone Lisboa como cebo

Kiko Hernández fue el primero en tantear el terreno. El colaborador comentó irónicamente que con el premio de Sálvame iría a Lisboa, un comentario que acabó desatando la pregunta de forma directa: “¿Tú has estado este fin de semana en Lisboa?”, le preguntó a María Jesús, a lo que ella contesta que “es muy bonito”. La respuesta no le vale a Kiko ni a Paz Padilla, donde recalcan si ha estado o no.

María Jesús lo afirma

“Sí, pero bueno, yo puse fotos en redes sociales, no tengo nada que ocultar”, contestó la ex concursante de Supervivientes. Pero Paz Padilla no se quedaba tranquila, y quería saber más: “¿Con quién has ido?”, le preguntó la presentadora, a lo que Kiko apuntó que a Mª Jesús le había cambiado la cara.

Esquiva el tema

Mª Jesús seguía adornando sus respuestas con adjetivos hacia la tierra lusa: “A mí me gusta mucho Lisboa y todo Portugal. ¿Cuál es el próximo tema?”, contestaba, evitando las preguntas de Kiko Hernández.

Kiko Hernández la busca… y la encuentra

Kiko Hernández afirmaba que un amigo suyo la había visto con alguien, pero el colaborador no quiso revelar el nombre: “Dilo tú, coge al toro por los cuernos”, le dijo a Mª Jesús, que después de pensarlo con la sonrisa en la cara, decidió levantarse y contarlo.

Gil Silgado, su acompañante de viaje

La bomba cayó a las 18:54. Kiko Hernández revelaba que había estado con Gil Silgado. La ex concursante de Supervivientes justificaba su viaje con él: “Yo tenía que hablar de unos temas y no quería hablarlos en ningún rincón de España. Aquí se dijo que yo había mentido, y cuando vine quise defender lo indefinible. Quiero hacer el daño menos posible a mi hija. Le han condenado a él para 9 meses de cárcel, 3.000 euros que me tiene que dar, trabajos sociales… Él ha recurrido al Supremo. Hasta que el juez no dicte lo que verdaderamente se decide, eso queda recurrido”, sentenció.

Los colaboradores no entienden su actitud

Los colaboradores no entendían qué hacía con Gil Silgado en Portugal. Después de sus acciones legales contra él, los colaboradores lo tenían claro: “Es como cachondearte de la justicia”, decía Lydia Lozano. “Con este hecho de irte a Lisboa, se caen todas las pruebas”, añadió Diego Arrabal. Hasta que se el Tribunal Supremo decida, ¿seguirán viéndose a la sombra de la justicia?

