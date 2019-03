1 ¿Irá a recibirle en plató?

María del Monte no lo descarta y podría estar entre sus planes la posibilidad de acudir al plató de ‘GH Dúo’ para recibir a Antonio Tejado tras su expulsión. Puede ser este jueves, quizá más adelante. Nadie lo sabe, menos aún la cantante: “No sé si iré a recibirle, puede ser que vaya. No lo sé. No sé ni lo que voy a hacer mañana, así que no puedo decirte aún”, deja en el aire.