Marc Márquez: “La gente piensa que ganar es lo normal, y no lo es”

El ganador de siete títulos del Campeonato del Mundo de Motociclismo, Marc Márquez, se ha bajado una noche de la moto para sentarse junto a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’. Ya estuvo en el programa el año pasado para hablar sobre cómo se sentía al ser el piloto más joven de la historia tras proclamarse campeón del mundo de MotoGP, y en esta ocasión, bajo el himno de ‘We Are the Champions’, viene a celebrar prácticamente lo mismo.

[Leer más: Ricardo Gómez a Echanove: “¿Quién te ha hecho un regalo como el que yo te hice?]

Lo normal no es ganar

La gente está acostumbrada a que el motorista suela ganar las carreras o quedar clasificado, pero eso no es lo normal, o así lo quiso dejar claro el motorista: “La gente piensa que ganar es lo normal, y no es lo normal. Hay 24 pilotos para ganar”, comentaba, apuntando que vive el presente y celebra cada victoria como si fuese la primera y la última.

La caída de pelo

Ser campeón del mundo requiere concentración y dedicación. El año pasado, a sus 24 años, el pelo se le estaba cayendo del estrés que tenía: “El año pasado se me caía el pelo del estrés. Este año me va mejor”, dijo entre risas, afirmando que consigue dormir, pero después de las celebraciones duerme poco.

Sus fiestas

Sale poco, pero cuando sale, sale en condiciones: “Lo de ir a tomar algo e irse a dormir no. Lo tengo que aprovechar. A veces se me hace de día”, comentaba entre risas.

Estar en tensión es lo que le gusta

Cuando habla de sus carreras, se le nota en el rostro lo que siente y cómo lo vive. Las pulsaciones le van a 170 en la línea de salida, pero la tensión es algo que va con el motorista: “Esa adrenalina me gusta. No pienso en nada, localizo a quien tengo a los lados”. La presión para el campeón de MotoGP le hace tener un punto diferente de concentración, intensidad y trabajo.

El carácter del motorista

El carácter de Márquez a veces no es fácil: “Si me riñen después de acabar la carrera, contesto mal, porque me pillan en caliente”. Cuando te riñen y tienen razón, aunque has ganado muchas veces tienes que aceptar que te equivocas”, decía el invitado.

No se salva de la polémica

Los actos de celebración de su último título vinieron con polémica. El motorista no salió al balcón del ayuntamiento de Cervera (su pueblo) por el cartel que colgaba en apoyo a los presos políticos catalanes. Pero la política no le amargó su fiesta, y la llevó a cabo para celebrar su último título con toda su gente.

Más contenido .....