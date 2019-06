Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo y Chiquetete: «Mi padre nunca me dijo te quiero»

7 Así fue la última vez que fue a su padre, un año antes de su muerte

Manuel ha reconocido que dejó de ver a su padre cuando él tenía «entre seis y ocho años». La última vez que se vieron fue «hace dos años, en la estación de tren de Santa Justa. Nos cruzamos. Realmente no sabía si estaba haciendo el loco o no me vio. Hablaba muy bajito. Tartamudeaba un poco. Me dijo: «Tú eres mi Manuel». Si supiera la admiración que le he tenido…»