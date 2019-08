6 «El insulto a Laura Fa no está justificado»

Sobre el enfrentamiento entre Kiko y Laura Fa, -quien lo acusó de exagerar su historia y vender que se «iba a morir»- Makoke es tajante. «El insulto que le hizo a Laura Fa no está justificado. Kiko siempre recurre al insulto fácil, y no se puede justificar. En ningún caso lo excuso. Me crispa cuando lo escucho. A mí me ha insultado varias veces y ahí es cuando lo condeno».

