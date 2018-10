9 Sin poder contener las lágrimas

La empresaria tenía las emociones a flor de piel, hasta el punto de que no podía evitar que se le pusieran los ojos llorosos. “Que sepa que, aunque no hablo de él, que me acuerdo de él mucho. No quiero que piense que me he olvidado de él porque me acuerdo mucho”, insistía.