Makoke: he tragado mucho durante estos 20 años

La ex de Kiko Matamoros es la octava expulsada de GH VIP con un porcentaje muy justo (55,5%). El cantante rústico se ha tenido que enfrentar con Makoke a la eliminación, después de que Toni Espina se salvara el martes en el Límite 48 horas, algo que ha sorprendido a Koala. “Estaba bastante nervioso”, afirmó Koala después de salvarse. ¿Se estará confiando a que todas las semanas lo expulsen?

La audiencia decide

Enfrentarse con Koala no es fácil. Después de haber sido salvado semana tras semana, el que sube a la palestra a su lado tiene todas las papeletas para irse. Aunque Makoke haya sido la que abandona la casa, se marcha orgullosa de su concurso.

Makoke habla de Kiko Matamoros

Kiko ha estado muy presente durante su estancia en la casa. La ex concursante, tras ponerle los vídeos de las intervenciones de su ex en el plató, se ha defendido: “Las palabras de Kiko no las entiendo. Hablo de mi persona, no hablo por él. He tragado mucho durante estos 20 años”, sentenciaba. A medida que Jorge Javier le preguntaba, se mostraba más sincera, pero controlando sus palabras. “Lo veo injusto, pero tampoco voy a entrar. La guerra con Kiko está zanjada, pero no me gusta ver lo que ha dicho. Me parece injusto”.

La supuesta novia de Kiko

La broma de Jorge Javier ha llevado a Makoke a nuevas confesiones. El presentador le ha insinuando que Kiko tenía novia (de broma) y la ex concursante ha opinado: “No es agradable que tuviese novia, pero no me da rabia. Cuento con ello. Que sea feliz. Lo que quiero es ver a mis hijos”.

Ahora Makoke, que afirma que necesita cariño y que le gusta estar en pareja, tendrá que encontrarse de nuevo con Kiko. ¿Cómo será la próxima vez que se vean?

