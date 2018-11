1 ¿Guerra abierta?

Este enfrentamiento parece ser el inicio de la relación después del paso de Makoke por el concurso, que ha querido cerrar la discusión diciendo que ya le da igual la situación: “Para mi eso es pasado. No tengo nada ya para recriminar a nadie. Cuando Laura me necesite me va a tener siempre”, sentenció. Sin embargo, Laura no ha empatizado mucho con sus palabras: “Yo no tengo porque tener relación con Makoke. Pero si le pasase algo y me necesita…”, dijo la colaboradora, dejando la veda abierta.