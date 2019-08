Makoke estalla contra Mila Ximénez: «Impresentable, tú me pedías a mí trabajo»

Mila Ximénez acusó a Makoke de filtrar información sobre la enfermedad de Kiko Matamoros. Ante sus declaraciones, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha mostrado su enfado y ha querido mandarle un claro mensaje.

«Esta señora se va de vacaciones… Ni que currase tanto«, decía Mila Ximénez en ‘Sálvame’. «Impresentable, cualquier cosa la va a decir, me importa un pepino, habla desde el odio. No sé por qué me odia tanto», contestaba Makoke.

Ante las acusaciones de haber filtrado la información sobre la enfermedad de Kiko Matamoros, Makoke ha sido muy clara: “¿Qué he filtrado yo? Solo quiere malmeter entre mi hija y yo. ¿Se puede caer más bajo? Yo no he tenido un problema con mi hija en 19 años que tiene y lo único que intento es no tener problemas con su padre. Igual esto a ti te resulta muy difícil de entender. En mi vida traicionaría a mi hija y creo que es algo que te ha dicho tu amigo Kiko Matamoros».

«Basta ya Mila Ximénez. Y sí, desgraciadamente le debo dinero, pero no a ti, a tus abogados porque perdí una demanda contra a ti porque quería frenar tus ataques constantes y pensé que la única manera de hacerlo era esa. Tú me pedías a mí trabajo cuando estábamos en Marbella. Yo en Mediaset entré en 1992 antes de que entraras tú y todavía no he salido«, sentenciaba la exconcursante de ‘GH VIP 6’.

Asimismo, Makoke también ha querido aclarar cómo se encuentra su relación con Tony Spina después de su acercamiento con Kiko Matamoros. «Él sabe que tenemos una persona en común que está por encima de todo. Tony sabe que lo adoro, pero que yo en estos momentos, a pesar de lo que ha dicho de él, quiero mostrarle mi apoyo, algo con lo que mi pareja está de acuerdo», explicaba a Sandra Barneda.