5 "Necesito saber qué es no tener pareja"

«Tengo la oportunidad de no depender emocionalmente de alguien. No quiero hacerme esto y preguntarme dentro de cinco años, cuando no me quede juventud… Necesito saber qué es no tener pareja. Nunca he estado sola y quiero vivirlo», analiza con la voz entrecortada.