5 Makoke rompe a llorar de la impotencia

“Yo no quería esta guerra, pero no sé qué le pasa”, decía entre lágrimas la exconcursante de ‘Gran Hermano Vip’. No podía con la tensión, su llanto eran inconsolable y tan solo pedía que la entrevista llegase a su final cuanto antes, porque estaba “fatal, no le reconozco, no quería llorar”, reconocía Makoke, que no entendía cómo Matamoros podía repetir una y otra vez que estaba enamorado de otra cuando se casaron: “Escuchar sus palabras me ha hecho mucho daño, se casó queriendo a dos mujeres a la vez. He tenido remordimiento al verle con esa soberbia, con esa frialdad, sabiendo que estoy aquí sentada, me ha dolido, me ha dolido mucho”, continuaba hablando Makoke sin cesar de llorar.