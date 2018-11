4 ¿Próxima colaboradora de Sálvame?

En el programa de ‘Sálvame’ del pasado lunes, saltaron las alarmas. La posibilidad de que Makoke sea la próxima colaboradora del programa es el rumor que ahora ronda por Mediaset. De momento no hay nada asegurado, pero si es así, Makoke tendrá que lidiar con varias personas en el programa. Durante su estancia en la casa de Guadalix, vimos a una Mila Ximénez no muy empática con las acciones de la ex concursante. Además, en el pasado Debate de GH VIP, tuvo un tenso enfrentamiento con Belén Esteban que no mostraba muy buen ‘feeling’ entre ambas. Si el rumor se hace realidad, ¿conseguirá limar asperezas con los colaboradores?