6 La versión de Maite Galdeano al look de Beyoncé

Cuando vimos a la madre de Sofía Suescun aparecer en el plató del “límite 48 horas” de GH DÚO, lo primero que pensamos fue que el vestido que llevaba nos resultaba un tanto familiar… y tan familiar que no solo se lo ha copiado a una de las mejores artistas a nivel mundial, sino que además, Úrsula Corberó también lucio un vestido muy parecido, por no decir prácticamente igual, aunque con ciertos retoques que hacían del traje un look mucho más bonito y llamativo.