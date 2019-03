Maite Galdeano se perdió la expulsión de su hija, Sofia Suescun, por culpa de un retoque estético

Ya sabemos el verdadero motivo por el que Maite Galdeano no estuvo en la gala de 'GH Dúo'. No fue una depresión. La madre de Sofía Suescun no asistió por culpa de unos retoques estéticos. Esa es la auténtica razón por la que no acompañó a su hija tras su expulsión de la casa de Guadalix.