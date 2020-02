Vicky Martín Berrocal ha visitado los talleres de ‘Maestros de la costura’, el ‘talent’ de moda de La1 que presenta Raquel Sánchez Silva. En el plató del programa, la ex de El Cordobés ha hecho una verdadera declaración de intenciones a favor de la mujer con curvas.

«Uno se tiene que mostrar ante la vida como es»

La madre de Alba Díaz era la encargada de supervisar el trabajo de los concursantes. Todos ellos debían confeccionar prendas para distintas mujeres: de tallas especiales o embarazadas. Antes de que comenzara la prueba, la empresaria y diseñadora recordaba lo importante que es crear ropa capaz de adaptarse al cuerpo de cada mujer.

«Hay que saber vestir a cada mujer. Uno se tiene que mostrar ante la vida como es», decía. A la hora de idear una prenda, señalaba, «hay que disimular las cosas que no favorecen y resaltar todo lo que nos favorece. Todo es cuestión de potenciar lo bueno que uno tiene».

Recuerda anécdotas de su juventud

La andaluza recordaba a Lorenzo Caprile que, siendo adolesente, entraba con su madre en las tiendas y el personal la hacía sentir mal por sus curvas. El diseñador también confesaba haber vivido experiencias similares «cuando pesaba 120 kilos».

Vicky animó a los concursantes a no abandonar nunca sus deseos. «Hace 15 años cuando empecé en esta aventura no imaginé todo lo que iba a vivir. No dejéis de soñar».