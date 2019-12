Lydia Lozano se ha abierto en canal durante la tarde de este viernes en ‘Sálvame’ y le ha explicado las consecuencias que le dejó un grave accidente de coche que sufrió hace unos años. Esta confesión ha venido a raíz de que sus compañeros, Kiko Hernández y Belén Esteban, le pidieran disculpas por una broma que no le había hecho ninguna gracia a la periodista.

«Queremos pedir disculpas Belén y yo a Lydia por la broma que hemos gastado», le decía el exconcursante de ‘Gran Hermano’ mientras que la periodista se ponía de pie para contestarle. «¿Cuántas veces te has disculpado de reírte de un problema que tuve con un accidente de coche? Es que me has pedido disculpas 500 veces…”, le espetaba la colaboradora. Ante esto, Hernández reiteraba sus disculpas.

Poco después, Lozano le explicaba a sus compañeros las graves secuelas que le quedaron del trágico episodio: “Espalda partida en tres, nueve meses escayolada, un brazo se me ha quedado más corto, tengo el húmero hacia afuera y la mitad de la cara se me quemó”. Tras esto, con los colaboradores boquiabierto porque desconocían la gravedad del asunto, la periodista aseguraba que de vez en cuando le salían cristales. «Un día le salió uno y yo lo vi», replicaba Kiko Hernández. “Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que ahora estás requetebién”, animaba Belén Esteban.

