Los momentos más lacrimógenos de GH Dúo

Juan Miguel Martínez, como un flan

Desde las playas de Varadero, Rocío la hija de Juan Miguel -y de la cantante Karina- habló con su padre. “Papá, sé como eres. Te quiero mucho. Te echo de menos, pero espero no verte hasta la final”, le dijo.

Al peluquero le temblaron todos los músculos de la cara al ver a su pequeña. Con los ojos empapados, explicó: “Me siento muy feliz. No me lo esperaba. Hace tres meses que no la veo”.

Sin duda, una gala intensa en la que no solo rodaron los ‘kleenex’… ¡También los sentimientos!