5 María Jesús Ruiz, juzgada con dureza

María Jesús Ruiz fue la primera concursante en sentarse en el banquillo de ‘GH Dúo’. La ex Miss España estaba acusada de hacerse la víctima. Tuvo que hacer frente a los comentarios en su contra de todos sus compañeros. “Automarginada”, “impresentable”, “actriz”, “lágrimas falsas”… han sido algunos de los calificativos que utilizaron para describir su conducta en la casa de Guadalix.

Irene Rosales, acusada de “tibia”

El segundo juicio del reality sometió a Irene Rosales a examen. María Jesús Ruiz, su gran rival dentro de la casa, fue la primera en señalarla con el dedo. “Siempre la he visto que no se implicada en los conflictos, no se mojaba. Ha querido pasar desapercibida para evitar las nominaciones”. La mujer de Kiko Rivera se defendió: “Es mi personalidad. He entrado aquí por una deuda y me gustaría quitármela. Por eso estoy aquí”.