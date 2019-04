Los finalistas de ‘GH Dúo’ se despiden entre lágrimas del reality

4 María Jesús resaltó su superación

María Jesús, que no pudo evitar recordar sus romances vividos en la casa, quiso recalcar la superación como la palabra que más la definía durante su paso por el concurso. “Creo que la palabra que más me define en esta Casa es la de superación” aseguraba con firmeza. “Entré envuelta en un trío que no me lo pusieron nada fácil”. Además, como ya ha querido reiterar más de una vez, la exmiss aseguro que nunca quiso hacer daño a nadie. No nos sorprende que anunciara a Juanmi como su ganador tras haber presenciado su fuerte amistad en la casa de Guadalix.