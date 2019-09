Los concursantes de ‘GH VIP 7’, en pie de guerra contra Hugo Castejón

Parece que la gran mayoría de los habitantes de la casa más famosa de la televisión se han posicionado. Han comenzado una guerra contra Hugo Castejón debido a la mala convivencia durante estos días.

«La convivencia con él es bastante complicada. Es un provocador nato, pero es un provocador barato. Viene ya con una estrategia bastante trabajada en ediciones anteriores. Se puede llegar a discutir pero manteniendo siempre las formas y el respeto», se quejaba Antonio David ante la atenta mirada de sus compañeros. «Todo esto no ha sido capaz de decírmelo a la cara», respondía el ex de Marta Sánchez.

«Ha faltado al respeto a todos mis compañeros y a mí también. No ha querido adaptarse», opinaba Gianmarco. «Me parece que trae una estrategia muy sucia«, explicaba el Maestro Joao.

«Entiendo que puede haber problemas en una convivencia y creo que esos problemas los tienen que resolver las dos personas. No tiene que ir todo su alrededor contra la otra persona. Anabel me parece pelota de Mila«, defendía Adara. «Mila tiene 12 peones que quieren estar bajo su sol. Definitivamente, creo que no puede ser que estas personas tengan todas el mismo criterio», decía Castejón.

Asimismo, otra de las defensoras del concursante ha sido, para sorpresa de todos, Belén Esteban. “Quiero que Hugo Castejón siga en la casa porque si se va la casa está muerta”, decía la princesa del pueblo durante ‘El Debate’.

