6 Habla de su homosexualidad

El diseñador charló con Calleja sobre su homosexualidad. Algo de lo que habló en casa «en cuanto cumplí 18 años. He sido muy privilegiado no he tenido que dar explicaciones. Tengo compañeros con trabajos más masculinos y les ha costado más dar el paso. No quiero que me traten de un manera distinta porque me meto en la cama con unos o con otros».