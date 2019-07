4 «No estoy cerrada a todo lo que sea placer»

La artista explicó que había participado en varias camas redondas. «No estoy cerrada a todo lo que sea placer. Solo hay que tener ganas. Y el que busca, encuentra». Eso sí, dejó claro que se trata de una experiencia pasada: «Ahora no lo hago porque no me sale».

Loles León rompe tabúes y se apunta al láser de rejuvenecimiento íntimo