Antonio David ha vuelto a ‘Sábado deluxe’ y en esta ocasión para someterse al polígrafo de Conchita. El ex de Rocío Carrasco se ha abierto en canal y ha contado toda su verdad. Entre todas sus declaraciones, el exconcursante de ‘GH VIP 7’ ha narrado un desgarrador episodio que vivió cuando sus hijos eran pequeños.

Antonio David ha reconocido que siempre le estará muy agradecido a Rocío Jurado porque hizo de intermediaria para que él pudiera ver a sus hijos cuando eran pequeños. Eso sí, a escondidas de Rocío Carrasco. «¿Te llamó en varias ocasiones y te decía: ‘ven a ver a tus hijos’?», cuestionaba María Patiño. Ante esto, el ya colaborador de ‘Sálvame’ aseguraba que era cierto y desgranaba: «Estuve un tiempo muy grande sin poder ver a mis hijos. Me hizo un favor muy grande. Sé que ella se enfadó mucho con su madre. Nadie se enteró porque no dije nada, sino la estaría delatando».

Sin embargo, la pregunta más dura a la que se ha sometido el padre de los nietos de la folclórica llegaba minutos después. «¿Le dio a escondidas un teléfono a su hija, Rocío Flores, para poder estar en contacto con ella?«, cuestionaba el programa. Y Antonio David ha sido muy sincero: «Sí». «Cuando tenía 11 años. El hecho de darle un teléfono es porque los 15 días que mis hijos estaban con su madre yo no podía hablar con ellos. No podían llamarme. Yo todos los días iba al recreo a ver qué es lo que hacían. Hay un momento en el que le tengo que facilitar un teléfono a mi hija. La madre le registra la habitación y lo encuentra», relata. Asimismo, deja claro que hubo muchas consecuencias pero no ha querido hacerlas públicas.