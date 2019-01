Lluvia de críticas a Pablo Carbonell por unas declaraciones sobre el pequeño Julen

Pablo Carbonell visitaba ‘Viva la vida’ para hacer un repaso a su trayectoria y hablar de sus nuevos proyectos profesionales. Sin embargo, su intervención se vio interrumpida en varias ocasiones para dar paso a la última hora de Julen, el pequeño de dos años que cayó en un pozo en el municipio malagueño de Totalán. Tras las conexiones en directo, el actor quiso pronunciarse sobre el caso que ha mantenido en vilo a todo un país. Sin embargo, las palabras que eligió para mostrar su opinión sembraron la polémica. Días después, el humorista ha tenido que pedir disculpas.

Las polémicas declaraciones de Pablo Carbonell sobre Julen

“Pero vamos a ver, Emma, ¿cuánto tiempo lleva ese chiquillo metido en ese agujero? ¿Lleva seis días dentro del agujero? Con dos años, después de haber caído 100 metros…”, comenzaba diciendo el actor. “¿Y han metido algo de comida? ¿Algo de bebida? ¿Con un algo? ¿Con una caña de pescar? ¿Sabemos algo de eso? Porque es que…si sale vivo será un verdadero milagro. Yo no quiero ser mal agorero, pero, ¿un niño, siete días, en un sitio oscuro con ese oxígeno? ¿Y sin alimentos? ¿Y sin bebida?”, sentenciaba el cómico.

Lluvia de críticas a Pablo Carbonell

Tras las declaraciones del actor, como era de esperar, los espectadores se echaron las redes sociales para criticar las polémicas palabras de Carbonell. “No tiene ni idea de lo que dice”, “Antes de hablar sobre algo hay que informarse y no ir de indignado”, “El comentario me ha sobrado”, eran algunos de los comentarios que se pueden leer.

Pablo Carbonell pide disculpas

“Yo no veo televisión. Mis opiniones fueron más bien preguntas y mi desolación ante los datos me llevaron a mandar un abrazo sentido a los padres, y a todo Totalán por extensión. Me faltó decir que sea cual sea la resolución hay que seguir adelante. Perdón por la torpeza“, se disculpaba el actor a través de sus redes sociales.

