Laura Fa estalla en ‘Sálvame’: «Tuve un cáncer de tiroides hace años»

Laura Fa no ha podido aguantar la presión que ha soportado esta semana, tras su enfrentamiento con Kiko Matamoros, que ha decidido emprender acciones legales para defender su «honor» después de que la periodista cuestionara la credibilidad del colaborador a la hora de hablar de sus tumores de vejiga. Nerviosa y rota en llanto, ha abandonado el plató de ‘Sálvame’ en su peor semana en el programa. Y ha hecho una confesión que nadie esperaba.

Laura Fa recarga pilas en la playa para cargar contra Matamoros

Estalla a raíz de un comentario de Kiko Hernández

La periodista decidió abandonar el plató el programa a raíz de un comentario de Kiko Hernández, quien le echó en cara, bromeando, que estaba demasiado callada y poco participativa. «A lo mejor es que la presión la llevo un poco regulín. Es un problema que yo tengo que si me presionan porque no estoy al cien por cien un día lo llevo mal, pero es algo que yo tengo que superar», explicó la colaboradora.

Marta López denuncia ataques por ser novia de Matamoros

Kiko Hernández: «Te pido disculpas»

Fueron las palabras de su compañero la que la desestabilizaron. «Me cuesta mucho que Kiko Hernández se ría de mí. Me desorienta muchas veces, pero tiene un sentido del humor que yo encajo regulín. Todos los compañeros lo saben gestionar, y yo no». Kiko, al escucharla, le dijo: «Yo te pido disculpas. Ha sido una bromita y no he tenido en cuenta lo que llevas detrás con el tema de Kiko Matamoros.

Su alegato feminista en defensa de la novia de Matamoros

Confiesa que padeció un cáncer en ‘Sálvame’

Rota en llanto, Laura Fa soltó una verdad que pocos conocían. «Tuve un cáncer de tiroides hace muchos años del que no quiero hablar». Le diagnosticaron la enfermedad cuando tenía 28 años. «Me detectaron un bulto en cuello. Me dijeron que era un carcinoma de tiroides. Fue uno de los peores recuerdos de mi vida. Asumir que de verdad te puedes morir no es tan fácil. Cuando me lo detectaron solo pensé en mis padres y ahora solo pienso en mis hijos», relata la colaboradora en el libro «Créeme, es posible afrontar el cáncer con optimismo». Laura Fa conoce bien lo que es un cáncer. La operación en la que le extirparon su carcinoma duró nueve horas. Y lleva años acudiendo a chequeos periódicos. «Desde 2002, cada año, paso por ello y sé lo que es. Hago revisiones todos los años. Me siento en la responsabilidad de dar un mensaje positivo. Por eso asegura: «No me considero una enferma».

La surrealista respuesta de Marta López en Miss España

Se reitera sobre las acusaciones contra Kiko

Laura Fa se ha reiterado en los comentarios que ha hecho sobre Kiko Matamoros, a quien acusó de exagerar su testimonio cuando reveló sus tumores de vejiga. «Sigo pensando lo mismo sobre lo que he dicho de Kiko. Sigo pensando que él quiso darle más importancia a sus palabras para que tuviera más valor su exclusiva». «Hablé con un oncólogo y con una uróloga. Y nada más. Sí estaba documentadas. Hice mi trabajo de periodista. No me escondo de nada». Y ha insistido: «Kiko Matamoros no se ha inventado una enfermedad, pero de todas las opciones que le dieron se acogió a la peor».

Makoke sale en defensa de Kiko Matamoros