2 Lamentan no tener un lugar donde poder llevarle flores

Mónica y Lorena lamentan no tener un lugar donde poder llevarle flores a su hermana y mantienen la esperanza de verla en el más allá: “Si es cierto que hay otro mundo nos veremos allí y pasaremos el tiempo que no hemos pasado aquí abajo”.

“Sueño con mi hermana, me intenta decir dónde está. Creo que está enterrada en algún sitio. Me gustaría preguntarle por qué se metió ahí”, comenta Mónica. Por su parte, Lorena cree que “está quemada” y que el dolor de no poder encontrarla no lo va a superar nunca: “Me ayudaría encontrar el cuerpo. Pedimos ayuda por si alguien sabe algo“.