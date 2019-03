5 Los tres concursantes estuvieron un buen rato hablando de Julio

“Esa es más lista que yo, es muy inteligente. ¡Va a ser una eminencia!… Mi madre siempre me lo dice, que yo de pequeña no tenía ni de broma el alcance que tiene mi hija” comentaba la modelo acerca de su hija. “La gente se cree que yo soy una devorahombres, pero si me conocieran se darían cuenta que soy tan sencilla. Las veces que me he equivocado en la vida ha sido por eso, por tontorrona.” Tras estas palabras, salió el nombre de Julio y el empresario pasó a ser el protagonista de la charla entre los concursantes. “He confiado más de la cuenta en gente que no debería… Julio ya me advirtió de Antonio” comentó María Jesús.